مصر | المرور: ضبط 5539 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرور: ضبط 5539 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور، على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 5539 مخالفة متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1739 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و228 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، و14 دراجة نارية مخالفة، و20 مخالفة موقف عشوائي، و54 مخالفة شروط الترخيص، و22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.