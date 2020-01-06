أخبار مصر | عاجل.. مصر تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصر تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف وزير الخارجية سامح شكري، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً تنسيقياً وزارياً يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص.

وأضافت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن ذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.