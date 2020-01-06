أخبار مصر | علاء عابد: إهداء القاسمي 425 قطعة أثرية نادرة لمصر تقديرا لدورها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: إهداء القاسمي 425 قطعة أثرية نادرة لمصر تقديرا لدورها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية التحية للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بالإمارات حاكم الشارقة، لإهدائه لمصر 425 قطعة أثرية مصرية نادرة من عصور متعددة تعود لما قبل الميلاد وبعده، تقديرا لمصر على دورها التعليمي والتنويري الفاعل في الوطن العربي كافة.

وقال عابد، إن هذا الموقف الرائع من الشيخ القاسمي ليس بغريب على قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين مصر والإمارات وهى نموذج رائع وفريد يصلح ليكون نموذجا يحتذي به فى العلاقات بين جميع الدول العربية.

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وتقدم عابد، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه لملف السياحة والآثار المصرية بشكل واضح وبدء عودة السياحة بقوه لمصر، مؤكدا إن الرئيس السيسى هو صاحب الفضل الأول لاستعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، كما تقدم بالشكر للدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار لجهده الرائع خلال الفترة الماضية متمنيا له بالتوفيق في ملف السياحة الذى تم تكليفه به خلال التعديل الأخير بجانب ملف الآثار.

تجدر الإشارة إلى أن القطع الأثرية يعود تاريخها إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل السلالات في الألفية الرابعة قبل الميلاد وسلالات الممالك القديمة والمتوسطة والحديثة والفترة البطليموسية (القرن الرابع - الأول ق.م) والفترة الرومانية (القرن الأول ق. م) والقرن الثاني الميلادي والعصر القبطي القرن الرابع - السادس الميلادي وتضم تلك المجموعة النادرة تماثيل حجرية وخزفية مزججة وخشبية وبرونزية تمثل الآلهة المصرية المختلفة وعلى سبيل المثال لا الحصر آمون وإيزيس إلى جانب آخرين.

كما تضم توابيت خشبية مزينة بالألوان ومومياوات بشرية وحيوانية وطيورا وأسماكا وقلائد وأساور من الأحجار الكريمة وحروزا ودلايات ونماذج حيوانية تمثل صقورا وأسماكا من المرمر والأخشاب وكانت الشارقة قد أعادت لمصر العام المنصرم 345 قطعة أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية.