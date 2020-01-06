شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على أحجار يشتبه فى أثريتها أثناء حفر مشروع صرف صحى بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر عمال بمشروع الصرف الصحى فى قرية "دنديط" التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على أحجار كبيرة، عليها نقوش تشبه اللغة الفرعونية، وقد تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، من مسئولي الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بقرية دنديط التابعة لدائرة المركز، على أحجار مرسوم عليها نقوش تشبه الرسومات الفرعونية، مما يشتبه فى أثريتها.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحفر، وتبين أن الحفر بجوار مقابر القرية، ووجود أحجار كبيرة، وعليها مخطوطات ورموز تشبه الفرعونية، من عمق حوالي 4 أمتار حتى 15 مترا.

وأكد شهود العيان، أن القرية موثق احتوائها على آثار فرعونية، وبها موظفين تابعين لوزارة الآثار، وقررت الأجهزة الأمنية إيقاف أعمال الحفر، ووضع حراسة أمنية على المكان، لحين الانتهاء من فحصها، وأخطرت منطقة آثار الدقهلية لفحص الأحجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

يذكر أنه فى وقت سابق ألقت وحدة مباحث مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، القبض على 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في إحدى حجرات منزل بالطابق الأرضى.

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تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء أحمد خيرى، مدير المباحث، يفيد بتمكن النقيب محمد متولى منصور، الضابط بوحدة مباحث مركز المنصورة، المعين بخدمة المرور الليلى لتفقد الحالة الأمنية، من ضبط 6 أشخاص بقرية شاوة، يقومون بالتنيقيب عن الآثار.

وبعد أن تأكد من المعلومات السرية، من خلال التحريات، تأكد بقيام بعض الأشخاص بالحفر بأحد منازل قرية شاوة بقصد التنقيب عن الآثار.

واقتحمت القوة الأمنية منزل، جمال.ر"، المكون من 3 طوابق، وتبين وجود حفرة قطرها متر وعمقها 5 أمتار تقريبا بصالة الطابق الأرضى وعثروا على بعض أدوات الحفر.