شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم غير مستقر ورياح تصل لحد العاصفة والصغرى بالقاهرة 8 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 8، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 6 درجات.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى أمس، حيث تتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، كما تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وشمال سيناء ومدن القناة .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه صاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية، والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.