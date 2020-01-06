شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة قاسم سليمانى: أمريكا ستواجه "يوما أسودا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ابنة القائد العسكرى الإيرانى القتيل قاسم سليمانى أمام حشد ضخم من المشيعين خلال جنازته فى طهران، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ستواجهان "يوما أسود" نتيجة قتله.

وقالت زينب سليمانى فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى "أيها المعتوه ترامب لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي".