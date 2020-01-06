شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 6 يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. القاهرة.. يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة الأساطير بين نجوم العالم المقرر إقامتها تحت سفح الأهرامات بالجيزة وذلك قبيل حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا. Advertisements الكويت.. تقيم الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد؛ وذلك بكنيسة مارمرقس بمنطقة حولي. الرباط.. يبدأ الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، جولة في عدد من الدول الأفريقية الأعضاء بالمنظمة تشمل زيارات رسمية لكل من جمهورية السنغال، وجهورية النيجر، وجمهورية غينيا. القاهرة.. تختتم فعاليات مؤتمر (المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب) الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية.

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