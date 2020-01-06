شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب الأمريكى: المجلس سيصوت للحد من تحركات ترامب ضد إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، إن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار لصلاحيات الحرب يهدف للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران. وأوضحت بيلوسى فى بيان فى وقت متأخر أمس الأحد أن "القرار يشبه القرار الذى قدمه السناتور تيم كين فى مجلس الشيوخ". وأضافت "سيعيد (القرار) التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشرافية الراسخة منذ فترة طويلة".

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