شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المخزون الاستراتيجى لمصل الإنفلونزا مطمئن ويكفى حتى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، توافر مصل الإنفلونزا بمكاتب الصحة لجميع المواطنين الكبار والصغار، وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لنقص المصل، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن المخزون الاستراتيجي من مصل الإنفلونزا مُطمئن ويكفي لمدة 6 أشهر.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لليوم السابع: تقوم وزارة الصحة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها برصد أى نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات التى تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتا إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

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