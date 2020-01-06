شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تواصل تقديم صرف معاشات يناير لليوم السادس بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يناير لليوم السادس على التوالى من كل منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد والبنوك بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بتقديم موعد الصرف بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يصرفون يومى 5 و10 من كل شهر ليكون اعتبارا من أول شهر يناير الجارى بمناسبة أعياد الميلاد المجيد .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد والبنوك اعتبارًا من من أول شهر يناير لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد لافته إلى أنه يتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

وأضافت وزيرة التضامن ان تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر يناير والتي أشار الى انتظام عمليات صرف المعاشات وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الثانية من مساء يوم الخميس الماضي عدد 3.18 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 4.98 مليار جنيه.