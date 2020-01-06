شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020، وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات

الخليج 365 يوضح فى النقاط التالية الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات ، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم :

ـ الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى خلال العام الدراسى الجارى.

ـ المنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية.

ـ يشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم.

ـ الطلاب الراسبين عام 2019 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه كطلاب منتظمين.

ـ الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012-2013، وما بعده داخل مصر.

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ـ الطلاب العائدين من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها وتقدموا لامتحان الثانوية ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها.

ـ يحق للطلاب المتقدمين على نظام المنازل أن يتقدموا باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة.

ـ يتم بحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان.

ـ الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم.

ـ يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.

ـ فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونًا.