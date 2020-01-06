تعرف على ضوابط وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020، وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات
الخليج 365 يوضح فى النقاط التالية الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات ، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم :
ـ الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى خلال العام الدراسى الجارى.
ـ المنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية.
ـ يشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم.
ـ الطلاب الراسبين عام 2019 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه كطلاب منتظمين.
ـ الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012-2013، وما بعده داخل مصر.
ـ الطلاب العائدين من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها وتقدموا لامتحان الثانوية ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها.
ـ يحق للطلاب المتقدمين على نظام المنازل أن يتقدموا باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة.
ـ يتم بحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان.
ـ الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم.
ـ يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.
ـ فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونًا.
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