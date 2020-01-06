شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضع روشتة حول طرق تسميد ورى العنب خلال يناير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية حول الممارسات الجيدة لتسميد ورى أشجار وحدائق العنب خلال يناير الجارى .

-من أهم العمليات الجيدة زيادة معـدلات الرى قـــبل الرش بكاسرات السكون.

-استخدام أي مادة كاسرات السكون بعد إجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع العيون التي علي الأفرع وذلك للتبكير بالمحصول.

ـ معدلات الإضافة 5:3 لتــــر / 100 لتر ماء + مادة ناشرة 2/1 سم³ لكل لتر ماء

ـ وتكرر الرشة بعد 5 أيام من الرشة الأولي تركيز 3 لتر / 100 لتر مـــاء علــي نفس الأشجار السابق رشها أمثلة ـ الدرمكس أو الفورامكي والدرومكس 50.

-عـــــدم استخدام أي مركبات نحاسية .

-عن طرق التسميد أن يتم عمل الخدمة الشتوية للاشجار التـــي لـــم يتـــم خدمتها فـــي الشهر الماضى.

-تسميد أشجـــــار العنب التي تروى بالتنقيط وتضاف كجرعات تنشيطية .

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الرية الأولي: يضاف 2/1 كجم سلفــــات نشادر.

الرية الثانية: يضاف 2/1 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19.

الرية الثالثة: يضاف 1 لتـــــــر سلفـــــــــات بوتاسيـــــــوم.

الرية: يضاف 1 لتر حامـــض أمينــــي للفــــــــــدان.

الرية الخامسة: يضاف 1 لتر حامض الهيوميك مرة في الشهر، يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم .

- التسميد الورقى، يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حــالة ظهور أعراض نقص العناصر علــــي الأشجار ويكرر ويتم كمــا يأتي 300 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 منجنيز مخلبي + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200 جم استيموفول أو ســــاد مركب مــن ميكروبيلانت كومبي (لرفع كفاءة الامتصاص)، الري الاستهــلاك المائى حسب الأعمار المختلفة نظام الرى بالتنقيط لتر.