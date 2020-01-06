رياح وصقيع.. الأرصاد: طقس سيئ بداية من اليوم الاثنين 6 يناير (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الاثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال الخبراء في بيان رسمي، إن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة؛ ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركه الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية فيما تكون متوسطة الشدة على مناطق من الوجه البحري، بداية من الثلاثاء، وتمتد الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على معظم الأنحاء، لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 -4 درجات مئوية والطقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى؛ ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ويزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرين إلى أن الفرصة ستكون مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتبارًا من اليوم الاثنين.

أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 17

شبين الكوم 07 17

طنطا 07 17

دمنهور 09 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم الصغرى 10 17

مطروح 08 15

السلوم 08 15

سيوة 05 14

بورسعيد 09 18

دمياط 09 18

الزقازيق 08 17

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الإسماعيلية 07 18

السويس 08 17

العريش 08 18

رفح 07 17

كاترين 00 12

الطور 11 20

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 07 20

الفيوم 08 17

بني سويف 07 18

المنيا 05 19

أسيوط 05 18

سوهاج 05 18

قنا 06 18

الأقصر 05 18

أسوان 06 19

أبوسمبل 08 18

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