أخبار مصر | وزير السياحة اليمني يوقع في دفتر تشريفات متحف النسيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة اليمني يوقع في دفتر تشريفات متحف النسيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير السياحة اليمني، في دفتر تشريفات متحف النسيج المصري ثم ذيل توقيع بإهداء كان نصه الآتي.

"شرفت بزيارة هذا الموقع المتميز من تاريخ مصر وحضارتها المجيدة، والذي أدهشني بتنظيمه وما يقدمه من بُعد وإضافة معرفية عميقة لحضارتها وثقافتها على مر السنين والقرون، وأهنئ كل العاملين في هذا الموقع، لما يبذلونه من جهد،والشكر موصول للإخوة في وزارة السياحة والآثار مع كل المودة".

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لمتحف النسيج للتعرف على فن "القباطي" من خلال معرض مؤقت أطلقه المتحف لمنتجات الطلاب من نسيج القباطي بالتعاون مع المتحف.

وكشف الوزير عن سر زيارته للمتحف حيث قال إنه طالع خبرًا بالصحف عن معرضًا في المتحف تحت عنوان "القباطي" وعلم من تفاصيل الخبر أنه معرضًا للنسيج، فأراد أن يعرف سر التسمية عائلته، حيث كشفت له الزيارة أن القباطي هو نوع من النسيج المصري يعود عمره لآلاف الأعوام.

وكان متحف النسيج المصري في شارع المعز قد استقبل وزير السياحة اليمني صباح الأحد حيث اصطحبه الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف بجولة بين أقسامه ثم بجولة في المعرض الفني المؤقت بعنوان "القباطي" والذي يأتي بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار، في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، ويضم ٣٠ قطعة من نسيج القباطي من إنتاج طلاب المعهد.