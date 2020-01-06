مصر | سرقة سائق توك توك بالإكراه في البدرشين

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يكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات سرقة سائق توك توك بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى الرائد محمد طبلية رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين بلاغًا من "عاشور.ا.ع"، 18 سنة، سائق توك توك، يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، عقب استدراجه إلى منطقة الطرفاية، بنطاق المركز، وسرقة التوك توك قيادته بالإكراه.

وأضاف في بلاغه أن شخص استقل التوك توك صحبته، وطلب منه توصيله إلى منطقة الطرفاية، ولدي وصولهما المكان فوجئ بـ3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، هددوه، واستولوا على التوك توك قيادته وفروا هاربين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.