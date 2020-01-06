شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مشتركة للسياحة والأثار والطيران المدنى لربط شرم الشيخ والغردقة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة السياحة والاثار فى تنفيذ خطة مشتركة مع وزارة الطيران المدنى لربط المدن السياحية مع بعضها البعض بما يخدم حركة السياح، وتقديم نوع جديد من البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الثقافية و الشاطئية و الترفيهية و ربط وادي النيل بالبحر الأحمر.

وتتضمن الخطة التى يتم دراستها بين الجانبين تشغيل خطين طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ ومن مدينة الأقصر إلي مدينة الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية والتسهيل علي السائحين للإستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية داخل جمهورية مصر العربية .

كذلك دراسة إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ و لندن لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية، والتي تعد مقصداً سياحياً هاماً للشعب البريطاني وذلك بعد قرار إستئناف الرحلات البريطانية إلي شرم الشيخ .

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كما اتفقت الوزارات على التعاون والتنسيق المستمر ووضع أجندة مشتركة خلال الفترة القادمة، و توحيد الجهد والفكر والتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المعنيين بهذه الصناعة، لضمان منتج سياحى متميز والنهوض بقطاعى السياحة والطيران، وتسخير كافة الجهود من أجل الترويح السياحى الدائم، ودفع الحركة السياحية الوافدة من خلال إطلاق المبادرات وبرامج التحفيز لمشغلي الرحلات والوكلاء السياحيين .

كذلك تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية لإظهار الوجه الحضارى المشرف الذى يليق بمكانة مصر أمام العالم ، مشيراً إلى أن السياحة والطيران وجهان لعمله واحدة حيث يعدان من أهم مصادر الدخل القومى المصرى ، و تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية و الترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وكان العنانى قد اتخذ عدد من القرارات لدعم و تشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال شهري يوليو واغسطس حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، منها تخفض نسبة 50% من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة و ذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والاقصر وأسوان، كما سيتم فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع و المتاحف الاثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحية بإلإضافة إلي عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف و المواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول.