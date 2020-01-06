شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الإسكندرية فى ليلة "عيد الميلاد" .. و"الصرف" ترفع درجة الاستعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، احتمالية سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك وفق نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، حيث أشار التقرير إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية ، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على باقى السواحل الشمالية الشرقية ، فى اليوم التالى الموافق 7 يناير.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بناء على تعليمات اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، حيث كلف رئيس الشركة، بتواجد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة بالكامل بالمركز الرئيسي بالشركة على مدار الـ 24 ساعة ، كما كلف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، بتواجد سيارات طوارئ ومهمات ومعدات، وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار الساعة.

يذكر أن موجة الطقس السيئ قد بدأت يوم الأربعاء الماضى، وكان من المقرر وفق تقارير الأرصاد الجوية أن تنتهى اليوم السبت، إلا أن محافظة الإسكندرية أعلنت استمرارها لمدة 3 أيام أخرى، ويصاحبها هطول الأمطار المستمر و تتراوح ما بين المتوسط و الغزير، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة بنحو 4 إلى 5 درجات

وأكدت محافظة الاسكندرية على أن أجهزة المحافظة التنفيذية وشركة الصرف الصحى تعمل بكل طاقتها على مدار 24 ساعة لتقليل الأضرار عن المواطنين خاصة فى الشوارع الداخلية.