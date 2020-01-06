شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للشئون الإسلامية" يطلق معرض اليوم الواحد بالمنيا لعرض إصدارات المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن معرض اليوم الواحد بمحافظة المنيا، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الإثنين بمسجد الفولي بمدينة المنيا، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، حيث يشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط.

قالت وزارة الأوقاف: "يأتى في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، وتحتوي على الكتب التالية:

1- فقه بناء الدول (رؤية عصرية).

2- بناء الوعي.

3- الإسلام يتحدث عن نفسه.

4- حديث الصيام.

5- الحج والعمرة مناسك وأسرار.

6- غذاء العقل.

7- في رحاب فن المقال.

8- نعمة الماء.

9- ضلالات الإرهابيين وتفنيدها.

إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة .

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ويسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية :

منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 30%.

يتم صرف عدد (1) مصحف مجود على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية .

يتم صرف عدد (1) CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيه كهدية.

يتم صرف عدد (2) CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية .

خصم 50% على أسطوانة CD – DVD .

جدير بالذكر أن المعرض سيقام بالمديريات الآتية على النحو التالي:

1- محافظة بني سويف يوم الأربعاء 8 / 1 / 2020م بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف.

2- محافظة أسيوط يوم الأحد الموافق12 /1/2020م بمسجد عمر مكرم بميدان الجامعة بمدينة أسيوط.