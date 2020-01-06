شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مليون و290 ألف مواطن يستخدمون نظام الممارسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهربائي التى تم تحريرها بواسطة شرطة الكهرباء والعاملين بالوزارة ممن لهم حق الضبطية القضائية بلغ مليون و 290 ألف محضر، موكداً أن إجمالى ما تم تحصيله من محاضر سرقات التيار الكهربائى من يوليو 2019 و حتى ديسمبر 2019 بلغ 103 ملايين جنيه حتى الأن.

و أشار حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائى هى نفسها ما يطلق عليه "نظام الممارسة" و الذين يبلغ عددهم مليون 290 ألف مواطن ، مشيراً إلى أن هولاء المواطنين سيتم تركيب العدادات الكودية لهم إذا استوفوا الشروط و القواعد التى ستحددها الوزارة.

و قال حمزة أن الوزارة و الشركات التابعه لها ملتزمة بالقواعد الثابتة لتركيب العدادات الكودية حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.