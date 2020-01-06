شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى نسبة التبرعات المسموح بها للمرشح لانتخابات البرلمان من قيمة تكلفة الدعاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على المرشح فى انتخابات مجلس النواب تلقى تبرعات تزيد عن نسبة 5% من الحد المسموح به للانفاق على الدعاية الانتخابية.

ونصت المادة 26 من القانون على: للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية ، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدى من أى شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للانفاق على الدعاية الانتخابية.

ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع.

وتحدد اللجنة العليا ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

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ويلزم قانون مباشرة الحقوق السياسية المترشح فى انتخابات مجلس النواب بضرورة فتح حساب بنكى بأحد البنوك ، لكى يودع أموال الدعاية الانتخابية وما يتلقاه من المسموح من تبرعات فيه ، وذلك ليسهل على الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة ومراقبة أوجه الانفاق ، التأكد من عدم وجود أى مخالفات قانونية فى عملية الانفاق على الدعاية الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، قد بدأت اجراءاتها منذ الأول من يناير الجارى بفتح باب الترشح للانتخابات بالدائرتين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردي أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير في الداخل، لوفاة شاغلي المقعدين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل في الخارج، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.