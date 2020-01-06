شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تسجل قراءة عداد الكهرباء بالتقاط صورة بـ"الموبايل" × 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح تطبيق "القارئ الذكى لعداد الكهرباء" الذى أطلقته شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمواطنين إمكانية إرسال صورة عداد الكهرباء باستخدام كاميرا الهاتف المحمول لتسجيل قراءة العداد، ”الخليج 365” يرصد لقراءه الخطوات التى يجب اتباعها لتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا من خلال التطبيق المجاني الجديد "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" و ذلك جنبا إلى جنب مع عمل الكشافين لضمان احضار قراءات سليمة 100% ، و فيما يلي خطوات تسجيل القراءات بالتقاط صورة للعداد :



-الدخول على Google play و كتابة كلمة shooaa فى خانة البحث.

- تحميل التطبيق المجاني "القارئ الذكي لعداد الكهرباء"

- بعد تثبيت البرنامج اضغط على خانة انشاء حساب جديد.اختار شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- سجل البيانات الخاصة بك (رقم الهاتف المحمول / الايميل / الرقم السري).

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- اختار الإدارة التابع لها.

- ادخل الاسم و رقم المحمول و الرقم السري الذى تم تسجيله عند إنشاء الحساب و يجب التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذى تقوم بتسجيل بياناته وهى خاصية يتم فعلها مرة واحدة عند إنشاء الحساب فقط.

- اضغط على خانة إرسال الطلب بعد التقاط صورة فاتورة الكهرباء.

- بعد قبول شركة شعاع الطلب تظهر لك شاشة خاصة بإدخال الاسم و الرقم السري.

- سيتم تنبيه المشترك بموعد إرسال القراءة حسب دورة القراءة بكل شركة توزيع كهرباء.

- يقوم المشترك باختيار خانة التقاط صوره لتصوير العداد و يضغط على كلمة ارسال ليتم إرسالها لشركة شعاع.