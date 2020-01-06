شكرا لقرائتكم خبر عن شروط اعتماد شهادة تصديرية لمنتجات خضر وفاكهة "أورجانيك" للخارج.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من الشروط الواجبة التى تعتمدها وزارة الزراعة، للموافقة على منح شهادة تصديرية لمزارع الخضر والفاكهة الطازجة للخارج لمنتج "أورجانيك" والمقصود بها خلو المنتج من المبيدات ومطابقة لشروط الدولة المستوردة، لزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية.

- شهادة معتمدة من المعمل المركزي للمتبقيات بخلوها من متبقيات المبيدات ويتم العمل بها ضمن إجراءات تصدير الرسالة.

-تعتمد المزرعة بعد سحب عينة من كل شريطة عن طريق الحجر الزراعي أن تكون الرسالة صنفًا واحدًا والتأكد من مطابقتها للضوابط واشتراطات التصدير.

- فحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية تأكيدًا لشروط التصدير.

- تصدير الخضر والفاكهة الطازجة من المزارع ومحطات التعبئة.

- منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة أكوادًا لوضعها على الكرتونة.

- فحص الطلب والشهادة الزراعية والمنشأ لتتبع المحصول من الجمع وللتصدير.

- أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات التعبئة للتحليل.

- سجل خاص لتاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد.

- المزرعة التصديرية بها نظام لمكافحة آفات ذبابة الفاكهة.

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- تطوير منظومة العمالة للحفاظ على نظافة المزرعة.

- تقدم المزارع بيانات للمساحة والأصناف المنزرعة وإنتاجية الفدان، وتطبيق الأمان الحيوى بالمزرعة.

- محطات التعبئة تكون فى مناطق نظيفة خالية من أي تلوث.

- يتوافر بالمحطة نظام تبريد سريع لاستقبال المنتج من المزارع.

-توافر بالمحطة صالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن والثلاجات.

- حصول محطة التعبئة لشهادات الجودة المعتمدة دوليًا.

- السماح بالتعبئة في مراكز تجميع بجوار الحقل.

- نقل المحصول في أسرع وقت ممكن للثلاجات للنزول بدرجة حرارة المنتج.