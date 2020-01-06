شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: القوافل الطبية بالمحافظات توفر المشقة على كبار السن وذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية التي تطلقها الوزارة تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، قائلة إن جميع الخدمات الطبية التي تقدم فى القوافل الطبية مجانية تمامًا ويتم التعاون مع المرضى المترددين عليها فى كل القوافل .

كانت وزارة الصحة أعلنت عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ مليون و803 آلاف و204 مواطنين من خلال 1468 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي 2019.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 13 ألفًا و127 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 261 ألفًا و707 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 404 آلاف و70 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 25 ألف و262 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية.

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ويشار إلى أنه تم الكشف الطبي على 105 آلاف و975 مواطناً بمحافظة أسوان، و44 ألف و337 مواطنا بأسيوط، و148 ألف و420 مواطنًا بالإسكندرية، و34 ألفًا و641 مواطنًا بالإسماعيلية، و29 ألفًا و312 مواطنًا بالأقصر، و22 ألفًا و285 مواطنًا بالبحر الأحمر، و77 ألفًا و215 مواطنًا بالبحيرة، و176 ألفًا و473 مواطنًا بالجيزة، و109 آلاف و68 مواطنًا بالدقهلية، و14 ألف و636 مواطنا بالسويس، و98 ألف و599 مواطنًا بالشرقية.

وتم تقديم الخدمة أيضًا لــ 105 آلاف و92 مواطنًا بالغربية، و75 ألفًا و812 مواطنًا بالفيوم، و99 ألفًا و520 مواطنًا بالقاهرة، و97 ألفًا و56 مواطنًا بالقليوبية، و78 ألفًا و58 مواطنًا بالمنوفية، و74 ألفا و738 مواطنا بالمنيا، و46 ألف و217 مواطنًا بالوادي الجديد، و95 ألفًا و294 مواطن ببني سويف، و22 ألفًا و171 مواطنًا بجنوب سيناء، و102 ألف و730 مواطناً بدمياط، و49 ألفًا و869 مواطنًا بسوهاج، و2082 مواطنا بشمال سيناء، و61 ألفًا و41 مواطنًا بقنا، و91 ألف و308 مواطنًا بكفر الشيخ، و21 ألفًا و466 مواطنًا بمطروح وأخيرًا تم الكشف الطبي على 14 ألفًا و289 مواطنًا ببورسعيد.