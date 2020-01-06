مصر | تأييد حبس رجل أعمال حطم سيارة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد حبس رجل أعمال حطم سيارة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنح قسم ثان المنصورة، حكما برفض المعارضة المقامة من رجل أعمال في الحكم الصادر بحبسه ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بدفع تعويض مؤقت قدره 5001 جنيه، بعد ثبوت قيامه بتحطيم سيارة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في أغسطس الماضي.

صدر الحكم في القضية رقم 8713 لسنة 2019 جنح قسم ثان المنصورة برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم، رئيس المحكمة.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية تلقت بلاغًا من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يفيد بتحطيم سيارته، واتهم رجل الأعمال الذي كان يستقل دراجة بخارية بتحطيم سيارته، أثناء وقوفها أمام مسكنه.

وإستند الحكم بتأييد حبس رجل الأعمال إلى ما جاء بكاميرات المراقبة التي رصدته مستقلا دراجة بخارية وتحريات البحث الجنائي التي أشرف عليها المقدم محمد مطر رئيس مباحث قسم ثانى المنصوره بأقواله بتحقيقات النيابة حيث أيد ارتكاب المتهم للواقعة.