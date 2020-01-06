شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد بعقوبات ضد العراق: لن نغادر بغداد إلا إذا دفعوا ثمن القاعدة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه يهدد بعقوبات على بغداد قائلا: إن أمريكا لن تغادر العراق إلا إذا دفعت ثمن القاعدة الجوية الأمريكية هناك. وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد "برد كبير" على إيران، إذا ثأرت طهران لمقتل قائدها العسكرى البارز قاسم سليماني. Advertisements وأبلغ ترامب الصحفيين على متن طائرته الرئاسية، إنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية لأن إيران قتلت أمريكيين مضيفا أن إدارته "قد تدرس" نشر معلومات مخابرات تتعلق بعملية قتل سليماني.

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