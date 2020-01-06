شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام البرلمان عن توجيهات السيسى لأسامة هيكل: الرئيس يصون حرية الرأى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع خطوة أولى من أجل التنسيق بين المنظومة الإعلامية لتقديم محتوى هادف يسعى إلى توعية المصريين بالتحديات الراهنة، ويصون حرية الرأى والتعبير، بجانب أنه يضمن مواجهة حرب الشائعات التى تشنها بعض الجهات والأطراف المغرضة ضد الدولة المصرية.

وقال أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن أسامة هيكل سيمارس مهمة المايسترو الذى يقوم بالتنسيق بين كافة الجهات الإعلامية، وكذلك تضافر الجهود بين كل وسائل الإعلام المصرية لتقديم محتوى جذاب يساهم فى زيادة توعية المصريين بقضايا المجتمع ويطرح الحلول ويزيد من ثقافة المصريين بشأن مختلف الموضوعات.

وأشار النائب نادر مصطفى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على أن يقدم الإعلام المصرى مضمون احترافى يضاهى وسائل الإعلام العالمية، ويكون له دور فعال فى مواجهة الحملات التحريضية التى تشنها القنوات المعادية لمصر .

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أهمية دور الإعلام فى تشكيل وعى المواطن فى ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطنى والدولى، وفى عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأى والرأى الآخر، فضلًا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة وعزل الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام فى مصر.