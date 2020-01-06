شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة دقيقة تنقذ أم وجنينها داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، الأحد، في إجراء عملية جراحية دقيقة وولادة قيصرية ناجحة، لسيدة في العقد الرابع من العمر، كانت تعاني من نزيف حاد وتآكل بجدار الرحم والمثانة وعضلات البطن.

وكان قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، استقبل «فاطمة أ.ع» 37 سنة، في حالة خطيرة، تعاني من نزيف حاد وإجهاد شديد للجنين، وبعمل الفحوصات اللازمة تبين أنها حالة «بشيمة متقدمة» شديدة الانغماس «خبيثة» تسببت في تآكل بجدار الرحم والمثانة وعضلات البطن، وتم نقلها إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة ومحاولة إنقاذها.

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ونجح فريق طبي من المستشفى، في إجراء العملية ونجاح الولادة، لطفل حالته جيدة، كما تم استئصال الرحم، وجزء من المثانة، ونُقلت الأم لوحدة العناية المركزة، لنقل دم وبلازما لها، نظرًا لشدة النزيف، وهي الآن بحالة جيدة.

وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيبل، مدير عام المستشفى، إن العملية الجرحية أجراها فريق طبي مكون من: د.علا ابراهيم عبدالمحسن، ود.ولاء محمد فهمي، ود.محمد سيد، ود.أحمد إسماعيل، بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، وبمشاركة د.محمد هاشم، أخصائي المسالك ود.أحمد ناجي، نائب المسالك، ود.فريسة محمد مجدي «تخدير» وهبه خلف «تمريض».

وأشار مدير المستشفى، إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين، استكمالاً لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور سيف الدين شاكر، مدير فرع بني سويف، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ووجه مدير المستشفى الشكر للدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على رعايته ودعمه المستمر لجهود تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفى والتى بدأت بالعمل على تفعيل معايير الجودة في كافة الأقسام، بالتوازى مع إجراء إصلاحات هيكلية وإدارية، علاوة على تنمية مهارات وكفاءات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين عبر توقيع تعاقدات للإستعانة برموز طبية مرموقة من كبار الاستشاريين في كل التخصصات.