شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز السلامة المهنية: "بتروجاز" الوحيدة المسئولة عن تركيب سخانات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى صليب مدير مركز السلامة والصحة المهنية أن هناك بعض الشروط فى تركيب سخانات الغاز فى الوحدات السكنية وذالك لان هناك ضوابط لابد من أخذها فى الاعتبار فى حال تركيب مثل هذه السخانات التى تعمل بالغاز فشركة "بتروجاز" هى الشركة الوحيدة المسئولة عن تركيبها واللجوء لاى عامل فنى خارج تلك الشركة فهى مسئولية ومخاطرة كبيرة .مشيرا الى أن الصيانة الدورية لسخانات الغاز امر مهم جدا وضروري ولابد من تفعليها بصفة دورية. مؤكدا على انه فى حالة تسرب الغاز فيجب عدم تشغيل اى اجهزة الكترونية او استخدام المحمول ولكن الذى ينبغى علينا فعلة هو فقط تهوية المكان وفتح النوافذ.

وتابع صليب :ان التهوية امر مهم جدا وضرورى فانه يجب على اى شخص يريد تركيب سخان للغاز فلابد من وجود شفاط للهواء داخل المكان الذى يوضع فيه السخان.

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" ومن ناحية اخرى كانت قد توفت عروسة وعريس يوم فرحهم"، هو الخبر الذى نسمعه دائما، وخصوصا فى الفترة الأخيرة، وفى الغالب تكون الوفاة نتيجة التعرض لحادث اختناق غاز السخان.

ولمعرفة الأسباب وراء ذلك يقول الدكتور مروان سالم الخبير الصيدلى، إن هناك أربعة أشياء تسبب الوفاة دون وعى بخطورتها، وهى: "سخان الغاز، البوتاجاز، اشتعال الفحم بمكان مغلق، وجراج السيارات المغلق"، وجميعها بسبب تصاعد غاز أول أكسيد الكربون، الذى يعتبر هو القاتل الصامت.

وأضاف، أن من المعروف طبيا أن دم الإنسان يتكون من كرات دم حمراء وهى تمثل الخلايا التى تنقل الأكسجين، وهو أمر طبيعى يحدث فى الجسم، ولكن ما يحدث فى الحالات الأربعة هو تصاعد غاز أول أكسيد الكربون، حيث إن له القدرة على الارتباط بخلايا الدم أكثر من الأكسجين 200 مرة، وهو من الغازات السامة التى تسبب الوفاة فى الحال.