شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: واقعة تحرش المنصورة نتيجة للزحام ونسعى للخروج من الوادى الضيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان، إن كل الحكومات السابقة كانت وطنية، عدا واحدة، لكن كل هذه الحكومات كان تزرع "شعير" يبدر في الأرض خلال شهرين، بعدها تصبح الأرض خضراء، لكن تعود الأرض سوداء بعد فترة قصيرة، لافتا إلى أن هناك حكومات أخرى، تزرع برتقال، ننتظرها خلال 3 سنوات، وأخرى مانجو، يستغرق 7سنوات، وأخرى دوم، لن يجني المواطنين الحاليين ثمارها، وإنما أولادهم، وهذا ما تفعله الحكومة الحالية.

وداعب النائب يسري المغازي وزير الإسكان قائلا:" حقك تيجي وزير إسكان وإعلام" في إشارة إلى حسن حديثه ولباقته، فعقب " الجزار" قائلا:" إعلام ليه يا فندم، كدة هنزعل الزملاء الجدد".

وتابع الوزير حديثه: " أرى أن ما حدث في المنصورة مؤخرا، ناتج عن ثقافة الزحام، فمن قاموا بهذا الفعل، ليسوا بني ادمين، لكن هذه مشاكل الزحام، ولهذا نتحدث عن حتمية الخروج خارج الزحام، وإلا سنأكل بعض، وسنواجه مشاكل عديدة منها انتشار أمراض السمنة"، وهو ما عقب عليه النائب يسري المغازي أيضا قائلا:" متزعلناش منك يا سيادة الوزير، السمنة موجودة في كل البيوت"، ليرد عليه وزير الإسكان :" واضح إن سيادة النائب عنده مشاكل".

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وقال الدكتور عاصم الجزار، خلال ندوة حزب مستقبل وطن، إنه حاضرا الندوة للحديث عن الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالوزارة، زأنه ليس حزبيا ولم يكن حزبيا في أي يوم من الايام.

وعلق النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان، بالبرلمان، قائلا:" إن مستقبل وطن الظهير السياسي الأقوى والقادر على نقل نبض الشارع للحكومة".