شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موسم الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الري استمرار حالة الطوارئ بالمصلحة حتى نهاية موسم الأمطار والسيول، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الاحتياطات والتدابير وجاهزية كل المعدات لتفادي أي مشكلات قد تحدث في جميع أنحاء الجمهورية .

وأضاف السعدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتم متابعة حالة المياه، ومناسيبها فى نهر النيل وشبكة الترع والمصارف وكذلك حالة الطقس من خلال مركز التنبؤ بالوزارة، لافتًا إلى أن المركز من الأدوات المهمة التى يتم الاعتماد عليها لضبط منظومة المياه .

Advertisements

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت كل الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكل محطات رفع المياه التابعة للوزارة وأيضًا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

من جانبه أشار المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إلى أنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارئ، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، وهذه تعتبر ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ، موضحًا أن هذه السيول كانت شيئًا طارئًا وغير متوقعة وأكبر من طاقة المحطات بالكامل، لذلك تم تركيب وحدات طوارئ في كل المحطات الحرجة التي كانت تعمل بشكل كبير.

أضاف عبد العاطي، أن المصلحة استعدت لموسم السيول خاصة فيما يتعلق بمحطات رفع المياه، حتى تتمكن من توفير المياه للمزارعين، مشيرًا إلى أن جاهزية المحطات أمر بالغ الأهمية وهو عمل المصلحة الأساسي خلال الموسم.