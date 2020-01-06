شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حزب الحرية يزور كنائس شبرا الجنوبية للتهنئة بعيد الميلاد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار حزب الحرية المصرى بشمال القاهرة مساء أمس عدداً من الكنائس لتهنئة الأنبا مكارى أسقف عام كنائس شبرا الجنوبية والأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية بعيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات حزب الحرية المصرى وأعضائه ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية بشمال القاهرة .

وقالت نرمين ميشيل، أمينة لجنة التواصل المجتمعى بحزب الحرية، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن حزب الحرية حريص على تواصل المحبة والود مع المؤسسات الدينية تأكيدآ على أنه لا يوجد فرق بين مصرى وآخر.

وأضافت أمينة لجنة التواصل المجتمعى بحزب الحرية: نحن جميعآ شركاء وطن واحد، وذلك أكثر إثبات على إحباط المحولات الفاشلة لكل من يحاول أن يقوم بتقسيم الوطن

وكانت الطائفة الإنجيلية بمصر احتفلت بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية حيث شارك فى الاحتفال وزراء التموين والتضامن الاجتماعى والهجرة والإعلام والبيئة والمجالس النيابية.

وتقدم القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بالشكر لرئيس الجمهورية على جهود الدولة فى تقنين الكنائس غير المرخصة حيث كشف عن تقنين أوضاع 271 كنيسة، وأضاف خلال احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد: أسست الدولة لنا هيئة أوقاف إنجيلية وهو حلم كان بعيد المنال.

واستشهد بأحد أقوال المفكر اللاهوتى الأرثوذكسى القمص متى المسكين إذ قال زكى أن حد أهم معانى ميلاد المسيح إنه يعطى معنى مختلف وجديد للحياة فالميلاد نقطة انطلاق حياة لا تعرف الأنانية، إنها طريقة للعيش لتقبل الآخر.

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وأضاف فى كلمته: يسميها الأب متى المسكين بشرية جديدة موقعها بيت لحم هذا المعنى يصير الميلاد بعدًا جديدًا للإنسان، مشيرا إلى أن المسيح ولد فى مجتمع مملوء بخطاب الكراهية فهى ليست ظاهرة جديدة بل كان التنوع مرفوضًا وكان هناك قسوة وظلم اجتماعى فقد كانوا يبيعون البائس بفضة والفقير بنعلين يتكلون على الباطل ويتكلمون بالكذب.