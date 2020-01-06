شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 6/1/2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 14

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 00 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 19

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درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 00 والعظمى 12

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 20