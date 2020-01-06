شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 6/1/2020 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس غير مستقر تشهد خلاله البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى 17 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 07 والعظمى 17 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 07 والعظمى 17 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 18 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 17 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 15 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 15 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 14 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 09 والعظمى 18 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 09 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 17 درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 18 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 08 والعظمى 17 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 18 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 17 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 00 والعظمى 16 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 19 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18 Advertisements درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 00 والعظمى 12 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 20 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 19 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 07 والعظمى 20 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 08 والعظمى 19 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 19 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 18 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 18 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 06 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 05 والعظمى 18 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 06 والعظمى 19 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 18 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 21 درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 22 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 19 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 20

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