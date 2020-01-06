شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد الجوية تكشف: موجة الصقيع والأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية إن شهر يناير يعتبر من اكثر الشهور برودة فى العام على الاطلاق ولكن شهر يناير هذا العام بدء بداية قوية فشهر يناير بدأ يصورة قوية هذا العام ولكن الطبيعة الجبلية والصحراوية فى سانت كاترين يكثر الاحساس فيها بالبرودة مقارنة بالمناطق الأخرى مثل شرم الشيخ والغردقة فالأجواء في تلك المناطق أجواء رائعة، مشيرا الى أن هذا الانخفاض الذي ستشهده البلاد سوف يستمر من اليوم ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى يقدمة الاعلامى رامى رضوان أنه ستنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب مدن ومحافظات شمال الجمهورية وستكون مثيرة للرمال والاتربة تصل الى حد العواصف احيانا على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة وسوف يؤدى ذالك الى انخفاض الرؤية الافقية وسيزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

Advertisements

وواصل: ستكون هناك فرص لسقوط الأمطار بداية من الغد وحتى نهاية الاسبوع ومن الممكن ان تبدأ غدا على السواحل الشمالية الغربية وستكون متوسطة وغير مؤثرة ولكن فى الايام القادمة ستمتد الامطار من السواحل الشمالية وستكون متوسطة على القاهرة.

ومن ناحية أخرى كانت قد اصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا بحريا خاص بالبحر المتوسط ، حيث حذرت من نشاط للرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى.