شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: مقتل قاسم سليماني يفتح الباب مجددا أمام سباق التسليح النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن التصعيد الأمريكي الإيراني، والحروب الكلامية بين الجانبين في أعقاب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، كتب سطر نهاية الاتفاق النووي الموقع بين طهران والغرب، وهو ما سيتبعه سباق تسليح نووي خارج عن السيطرة.

واستشهدت الصحيفة بإعلان إيران عدم التزام بأي من بنود الاتفاقية النووية لعام 2015 التي وقعتها مع القوى العالمية ، مما دفع الصفقة إلى الانهيار التام مع تصاعد الآثار المترتبة على مقتل سليماني.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن بيان حكومي قوله إن طهران لن تلتزم بالقيود المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب، بعد أن زادت بالفعل مخزوناتها من اليورانيوم المخصب وصعدت من أبحاثها وتطويرها النووي.

وبحسب الصحيفة، جاء هذا الإعلان بعد ساعات من تجمع مئات الآلاف من الإيرانيين في مدينة مشهد الإيرانية ، حدادا على قاسم سليماني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى ضوء صعوبة التكهن بالرد الإيراني القريب، إلا أن اغتيال سليماني أدي إلى تصعيد كبير في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ، مما زاد التوترات في المنطقة.

وحذر الرئيس دونالد ترامب في مطلع الأسبوع من أن الولايات المتحدة حددت 52 هدفًا ، بما في ذلك المواقع الثقافية في الجمهورية الإسلامية ، من أنها ستضرب "بسرعة كبيرة وصعبة للغاية" إذا قامت طهران بالرد على جريمة القتل.

وأشار ترامب ، الذي واجه انتقادات من المشرعين الديمقراطيين الذين اشتكوا من أنه لم يتم إخطار الكونجرس قبل الهجوم على سليماني ، يوم الأحد بأنه يستعد للرد السريع على أي انتقام إيراني.

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وقال محمد جواد ظريف ، وزير الخارجية الإيراني ، الأحد ، إنه تم تجاوز خط أحمر: "أولئك الذين يتنكرون كدبلوماسيين والذين جلسوا بلا خجل لتحديد الأهداف الثقافية والمدنية الإيرانية يجب ألا يزعجوا حتى فتح قاموس قانوني.

ورغم تعهد إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن فينانشيال تايمز أكدت أن الاتفاق النووي بات محكوما بالفشل، ونقلت عن دبلوماسيون ومحللون الأوروبي إن مناورات إيران في هذا الملف قابلة للتنفيذ عما كان سابقا.

وقالت إيلي جيرانمايه، نائبة رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الإعلان "كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير ، في ضوء الظروف".

وقالت: "من الأهمية بمكان أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤهلة للإشراف على مستويات البرنامج والتخصيب النووي التي لا تصل إلى 20٪ كما كان يخشى".

لكن قرار طهران بالكف عن الالتزام بأي من التزامات الصفقة سيزيد من الخوف من مخاطر حدوث سباق تسلح إقليمي ، ويبدد أي آمال باقية بين القوى الأوروبية في الإبقاء على الاتفاق حيا.

في حين أن الموقعين الأوروبيين، فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، يشاركون واشنطن قلقها بشأن دعم إيران للميليشيات الإقليمية وتطوير برنامجها الصاروخي ، إلا أنهم لم يدعموا قرار ترامب بالانسحاب من الصفقة أو فرض عقوبات مشلولة على الجمهورية الإيرانية.