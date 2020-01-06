شكرا لقرائتكم خبر عن أورنج توقع اليوم عقد إنشاء وتشغيل مركز بيانات العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع اليوم الإثنين، شركة "أورنج مصر"، عقد إنشاء وتشغيل مركز بيانات العاصمة الادارية، حيث تعلن تفاصيل المركز فى مؤتمر صحفي بحضور قيادات الشركة ومسئول شركة العاصمة الإدارية.

وتشهد شركة أورنج نموا كبيرا ليس فقط على مستوى خدمات المحمول ونقل البيانات التى أصبحت الأسرع بها بين الشركات المنافسة وفقا لما أظهره تقرير حكومى صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، ولكن أيضا على مستوى الخدمات الذكية لتسهيل حياة المواطنين، سواء على مستوى المدن الذكية والمواصلات الذكية أو الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى وهى خدمات تسير بالتوازى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى، والاهتمام بالعميل و احتياجاته.

ورصدت اورنج نحو 4 مليارات جنيه لتطوير الشبكة العام المقبل، 90% منها توجه فى أعمال تطوير وتحديث الشبكة لخدمة العملاء، بالإضافة إلى توجيه جزء كبير من استثماراتها فى عمليات نقل البيانات والتى تشهد نموا كبيرا.

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ويصل عدد عملاء اورنج أسرع شبكة في نقل البيانات بمصر إلى نحو 30 عميل من نحو 95 مليون عميل للمحمول في السوق المصري.

كانت شركة اورنج قد كشفت بوقت سابق عن عدد من الحلول الذكية التى توضح إمكانية تطويع التكنولوجيا لخدمة المواصلات والتكدس المرورى و التى تعد إحدى الركائز الأساسية لقيام المدن الذكية المتطورة، ذلك بالإضافة إلى دور اورنج فى التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى، كما أبرمت عدة اتفاقات وبروتوكولات تعاون وبدأت تنفيذها مع وزارات الاتصالات والتضامن الاجتماعى وغيرها من الجهات الحكومية والشركات الكبرى.

كما تعمل أورنج بالتعاون مع شركائنا فى مجال تكنولوجيا المدن الذكية وبالأخص مجال المواصلات الذكية بحلول خاصة بأماكن الانتظار الذكى للمركبات، وتمنح هذه الباقة حلول متعددة للمدن والقائمين عليها إمكانيات غير مسبوقة، حيث تسمح لهم بمتابعة أماكن انتظار المركبات المتاحة كل لحظة على مستوى المدينة وكذلك إمكانية إتاحة الخدمة للمواطنين عبر تطبيق خاص يوضح الأماكن الشاغرة بمناطق الانتظار المختلفة، بالإضافة إلى بث تلك المعلومات على شاشات إلكترونية بالطرق.

كما كشفت عن حلول البوابات الذكى التى تمنح المواطنين طريقة سهلة لاستخدامها، حيث يتم التحكم فيها عن طريق الهواتف المحمولة بدلا من الكروت المخصصة فضلا عن شاشات عرض حالة المرور التى توفر متابعة حية لحالة المرور، مما يسمح بتفادى أماكن التكدس المرورى بإظهار طرق بديلة.