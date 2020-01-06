أخبار × 24 ساعة.. وزير الدفاع: يجب الانتباه لما يحاك من مؤامرات للنيل من مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية ، كان أبرزها مدبولى يُتابع نتائج أعمال اللجنة المختصة بدراسة مشروع استزراع غرب المنيا عائلة محمد صلاح تحتفل بافتتاح سلسلة محلات جزارة فى مدينة نصر.. صور البابا تواضروس يشيد بمتابعة رئيس الوزراء الدؤوبة للمشروعات القومية الأرصاد: طقس غير مستقر حتى الجمعة وأمطار غزيرة ورعدية ورياح تصل للعاصفة استطلاع : تراجع الثقة فى أردوغان والرأى العام التركى ضد إرسال الجنود إلى ليبيا الرقابة الإدارية: رئيس مصلحة الضرائب تدخل لمرؤوسيه لتخفيض ضرائب ممولين موقع تركى معارض يكشف نشاط شركة "سدات" للمقاولات العسكرية التركية فى ليبيا السيسي يجتمع بأسامة هيكل ويوجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف بمصر بإطار منضبط Advertisements حبس رئيس مصلحة الضرائب واثنين آخرين 4 أيام احتياطيًا بتهمة الرشوة وزير الدفاع: يجب الانتباه لما يحاك من مؤامرات لقوى إقليمية للنيل من مصر وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا يبحثون الغزو التركى لليبيا صور.. رئيس الوزراء: نستهدف معدل نمو 6%.. وزيادة الاستثمارات 1.336 تريليون جنيه تعرف على مواقع القوات والقواعد الأمريكية بالشرق الأوسط وزير الرى: مصر الأعلى فى كفاءة استخدام المياه بأفريقيا بنسبة 85% مستشار خامنئى: رد إيران على اغتيال قاسم سليمانى سيكون عسكريا شاهد لحظة اقتحام منزل نانسى عجرم.. ومقتل السارق على يد زوجها القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد

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