"تهنئة قلبية من أخيك المسلم".. الإفتاء تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل "فيس بوك"، فيديو لتهنئة الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد. وقالت الدار في الفيديو: "أخي في الوطن: ندعو الله العلي القدير، أن يعيد علينا أعيادنا جميعًا، بالخير والبركة والمحبة، وأن يجنبنا جميعًا كل مظاهر الشرور والتطرف والفتن".

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