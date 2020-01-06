"المحامين العرب" يطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداء التركي على سوريا وليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

طالب اتحاد المحامين العرب، برئاسة سامح عاشور، خلال اجتماع الأمانة العامة، اليوم الأحد، مجلس الأمن بإدانة العدوان التركي باعتباره جريمة دولية ومخالفة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، ومطالبة الجامعة العربية بإعادة مقعد سوريا إليها؛ لتمارس دورها الريادي في مجلس الجامعة.

كما اعتمد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب البيان العاجل، الذي صدر عن الانعقاد بشأن التدخل التركي والأجنبي بليبيا، ويعتر جزءا لا يتجزأ من البيان.

وأعلن اتحاد المحامين العرب عقد المكتب الدائم المقبل الدورة الأولى عام 2020 بضيافة نقابة المحامين بالرباط بالمملكة المغربية بناء على طلب نقيب المحامين بالرباط، في الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل، وتفويض رئيس الاتحاد ونقيب محامي الرباط بأي تعديل قد يطرأ بزمان الانعقاد.

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وناقش الاجتماع الطارئ عددًا من القضايا المطروحة، والتي تخص عددًا من الدول العربية، حيث أعلن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دعمه الكامل لمطالب الشعب الفلسطيني المتعلقة بالقرار الأخير للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب المرتكبة ومؤازرة هذا الموقف وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا المؤسسة عام 2005.

ووجه المكتب الدائم، رسالة إلى القيادة الفلسطينية يؤكد فيها موقفه الداعم للجهد المبذول لفلسطين من أجل متابعة الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على إعداد ورش خبراء في أصول التداعي وشخصيات التداعي أمام المحكمة من أجل إعداد الملفات الموثقة لهذه القضية.

وبشأن لبنان، أكد المكتب الدائم للمحامين العرب، المطالب المشروعة لانتفاضة الشعب اللبناني، وكذلك ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة الرسمية وتداول السلطة في هذا البلد الذي يحتفل هذا العام بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان.

وبشأن سوريا، أكد اتحاد المحامين العرب دعمه للشعب والجيش والقيادة في دفاعهم المشروع عن الأرض وعن المصالح العليا والعامة في مواجهة العدوان والحرب التي فرضت على سوريا، وأدان الاتحاد العدوان على سوريا ودعمه لها في محاربتها للإرهاب والمنظمات الإرهابية بكافة أشكالها ومسمياتها، مؤكدًا وحدة الأراضي السورية وعروبة الجولان المحتل.