3 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو، مساء الأحد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو بوقوع حادث ووجود مصابين.
المعاينة الأولية كشفت أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من الإسكندرية للقاهرة اتجاه ميدان لبنان، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انقلابها.
الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، نُقلوا إلى قرب مستشفى. ودفع مساعد وزير الداخلية للمرور بسيارات الإغاثة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات.
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