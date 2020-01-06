نشرة الحوادث المسائية.. حبس رئيس مصلحة الضرائب وتجريم لزواج القاصرات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"الإدارية العليا": الزواج العرفي للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة

حسمت المحكمة الإدارية العليا، قضية تزويج الأطفال التي تحدث في قرى مصر، واستنت مبدأ قانونيًا جديداً بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال القصر عرفياً بإحدى قرى الريف بمحافظة الغربية، وهي الظاهرة التي أدت على مدار سنوات إلى كثير من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال، وقد بادرت وزارة الأوقاف إلى إحالته للنيابة الإدارية تمهيدًا لمحاكمته تأديبيًا.

إحالة أوراق ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها للمفتي

أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق ربة منزل، وعشيقها، وآخر لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية اتهامهم بقتل زوج المتهمة في منزله بالزيتون.

حبس رئيس مصلحة الضرائب 4 أيام احتياطيًا بتهمة الرشوة

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قررت النيابة العامة، حبس عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب السابق، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة؛ مما أضر بالمال العام.

القضاء الإداري يقضي باستمرار التحفظ على أموال عائشة خيرت الشاطر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من عائشة خيرت الشاطر، واستمرار قرار التحفظ على أموالهما، في الدعوى التي حملت رقم 33561 لسنة 71، والمختصم فيها لجنة التحفظ على الأموال.

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأردني التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمي

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، سلامة حماد، وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

الجنايات تؤجل نظر التحفظ على أموال حسن نافعة لـ2 مارس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل نظر التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 2 مارس.