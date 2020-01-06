مصر | أبرز أخبار الحوادث يوم الأحد 6 يناير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز أخبار الحوادث يوم الأحد 6 يناير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:-

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

إحباط تهريب سبائك ذهبية بمنفذ أرقين جنوب أسوان

تمكن رجال الجمارك بمنفذ أرقين جنوب أسوان من إحباط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية.

"المفوضين" توصي بإلغاء حكم رسوب طلاب الغش الجماعي بكفر الشيخ

أوصت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.