أخبار مصر | بعد إعلانه إرسال قوات لليبيا.. بكري لأردوغان: "هيرجعولك في توابيت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلانه إرسال قوات لليبيا.. بكري لأردوغان: "هيرجعولك في توابيت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن قواته بدأت تتدفق على ليبيا.

وعلق بكري، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غدا سيرسلون إليك في توابيت، فانتظر الكارثة التي ستحل عليك، الشعب التركي لن يتركك وحتما سيحاكمك على جريمتك ومغامرتك التي تسعى من خلالها إلي مجد شخصي ولو على جثث الآلاف من شعبه".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن إرسال قوات تركية إلى ليبيا بشكل تدريجي.