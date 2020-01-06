شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 وإصابة 10 في حوادث طرق بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 10 آخرون في حوادث متفرقة بمحافظتى البحر الأحمر وسوهاج وبنى سويف فيما اصطدم قطار بسيارة نقل في أسوان.

ففى البحر الأحمر، لقى 2 مصرعهما وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل بالطريق الدائرى الجديد القصير- مرسى علم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير لتلقى العلاج، والجثتين إلى مشرحة المستشفى، تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بوقع حادث تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف. وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين بجروح وكدمات وسحجات.

وفى سوهاج لقى سائق مصرعه، وأصيب 6 أشخاص آخرون بإصابات وجروح بالغة، في 3 حوادث سير متفرقة بدائرة مركزى دار السلام، وأخميم بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارات بالحوادث الثلاثة، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول، وقعت مصادمه على الطريق الزراعى الشرقى أمام «نجع الدير» بدائرة مركز دار السلام، بين سيارة «نقل» قيادة أبوزيد. ب «35 سنة»، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، وسيارة ملاكى قيادة سراج الدين. ا «25 سنة» نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر للسيارة الأولى، وقد نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الثانية بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.. ووقع الحادث الثانى، أمام قرية «أولاد يحيى» بدائرة المركز، بين سيارتين «ميكروباص»، وقد نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة.

ووقع الحادث الثالث عند الكيلو 20 على طريق سوهاج- البحر الأحمر بدائرة مركز أخميم، حيث انقلبت سيارة «ربع نقل» أثناء سيرها على الطريق، وقد نتج عن الحادث إصابة شخصين بإصابات وجروح وكسور متفرقة، وتحررت محاضر بالحوادث الثلاثة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

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وفى أسوان اصطدم قطار مكيف بسيارة نقل بأخرى، نقل بمنطقة مزلقان بلانة بمركز نصر النوبة محافظة أسوان، ونجا سائق السيارة من الموت بعد توقفت السيارة على القضبان حيث تركها صاحبها وفر لعدم السيطرة عليها أثناء قدوم القطار.

وانتقلت قيادات السكة الحديد والمنطقة الجنوبية لإعادة تسيير الحركة ورفع آثار الحادث.

وكان بلاغ وصل إلى أجهزة الأمن يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة أمام مزلقان بلانة بمركز نصر النوبة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ومسؤولو السكة الحديد والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن قطار 2014 VIP اصطدم بسيارة ربع نقل بمزلقان بلانة بعد أن تعطلت على القضبان وفقد قائد السيارة السيطرة عليها وقفز منها أثناء قدوم القطار قبل اصطدام القطار بها أمام المزلقان المغلق ما أسفر عن تحطم السيارة تماما وتوقف القطار.

وقال مصدر بالسكة الحديد إن الحادث لم ينتج عنه أي وفيات أو إصابات، وتم رفع حطام السيارة من على شريط السكة الحديد وإعادة تسيير الحركة.

وفى بنى سويف لقى شخصان مصرعهما غرقا في مياه ترعة الإبراهيمية بمدينة الفشن، جنوب بنى سويف، أمس الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكى بالترعة، وتم استخراج جثة قائد السيارة وجارٍ البحث عن الجثة الأخرى.

كان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد سعد، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بسقوط سيارة ملاكى أثناء محاولة قائدها الوقوف على شاطئ ترعة الإبراهيمية أمام شارع البنك القديم بمدينة الفشن، والذى وجه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهرى وانتشال الغرقى. وانتقل إلى مكان الحادث أحمد دسوقى، رئيس مدينة الفشن، وعبداللطيف محمود، نائب رئيس المدينة، والمقدم أحمد وزير، مفتش مباحث الفشن، إلى مكان الحادث، وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن بنى سويف، حيث تم إخراج السيارة الملاكى من المياه، وتبين وجود قائدها بداخلها ويدعى «رضا. س»، ٤٠ عاما، مقيم بقرية صفط التابعة لمركز الفشن، جثة هامدة، وتم نقلها إلى مستشفى الفشن، وجارٍ البحث عن شاب يدعى محمد طه من مدينة الفشن، حيث غرق أثناء محاولته إنقاذ ركاب السيارة أثناء سقوطها في مياه ترعة الإبراهيمية. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.