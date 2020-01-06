شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يسخر.. «كاريكاتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور، ننشر فى هذه الصفحة أسبوعياً مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم، ونلقى الضوء على أبرز الكاريكاتيرات التى أحدثت تأثيرا على مدار الأسبوع. نقلا عن موقع ذى ويك نقلا عن موقع دالى ايفننج ستاندرد نقلا عن موقع نيوز بريك نقلا عن موقع زى واشنطون تايمز نقلا عن موقع تاون هال

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