شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: إصدار 2.5 مليون بطاقة رقم قومى وشهادات مميكنة خلال شهر ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواجهة كل صور الخروج عن القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، خلال شهر ديسمبر 2019.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، خلال شهر ديسمبر الماضى، عن ضبط 71 حالة تزوير «للسفر أو الدخول للبلاد»، حيث تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة القادم منها أو المتوجه إليها، وتنفيذ 1978 حكمًا قضائيًا «جنح وجنايات»، وضبط قضيتى سرقة، و23 قضية مخدرات، و11 قضية تهريب نقد، و3 قضايا تهريب آثار وعملات أثرية، و14 قضية تهريب بضائع، و79 قضية هجرة غير شرعية وتسلل وتسفير عمالة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في مواجهة جميع صور الخروج عن القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستهداف وضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، خلال شهر ديسمبر الماضى، عن ضبط 10 تشكيلات عصابية ضمت 20 متهمًا ارتكبوا 10 حوادث، و53 قضية سرقة ونشل، و87 قضية أموال عامة متنوعة، و67 قضية مخدرات، و504 قضايا في مجال قضايا الاتصالات والبريد، و53 قضية سلاح أبيض، وتنفيذ 12 ألفًا و254 حكمًا قضائيًا، وضبط 9 قضايا في مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، و8 قضايا تسول، و18250 غرامة فورية شملت «تدخين- نظافة- راكب بدون تذكرة»، وضبط 4260 مخالفة عبور السكة الحديد من الأماكن غير المخصصة للمشاة، و2805 مخالفات مزاولة مهنة بائع متجول بدون ترخيص، وإغلاق 266 معبرًا غير قانونى. وفى مجالات إصدار البطاقات والوثائق المميكنة وضبط الجرائم، أسفرت نتائج جهود قطاع الأحوال المدنية، خلال شهر ديسمبر الماضى، عن تحقيق العديد من النتائج، أبرزها إصدار 981 ألفًا و406 بطاقات رقم قومى، وإصدار مليون و397 ألفًا و555 شهادة ميلاد و134 ألفًا و113 شهادة وفاة و78584 قيدًا عائليًا و3216 قيدًا فرديًا، وإصدار عدد من الوثائق في مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تضمنت 3046 قيد وقائع ميلاد أول مرة و725 ساقط قيد ميلاد و310 قيد وقائع وفاة و38 ساقط قيد وفاة و584 قيد وقائع زواج و623 قرار تصحيح و5702 وثائق مترجمة، كما ضبطت 3352 قضية في مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات.