شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تسليم أكواد الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانويين بنظام التقييم المعدل الجديد، إذ تبدأ الامتحانات 11 يناير الجارى ورقيًا لطلاب الصف الأول، وإلكترونيًا لطلاب الصف الثانى، عدا بعض المدارس الخاصة، التي تقاعست عن توصيل الإنترنت بها، فسيتم عقد الامتحانات بها ورقيًا حرصًا على مصلحة الطلاب، وكذا طلاب الخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات.

وواصلت المديريات والإدارات التعليمية بالوزارة تسليم طلاب الصف الثانى الثانوى الكروت الخاصة بكلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية للاختبارات، وأكواد الجلسات الاختيارية لكل مادة، بعد أن تمت طباعتها بالمدارس وتسليمها إلى الطلاب.

وخاطبت الوزارة طلاب الصف الثانى الثانوى، الذين يواجهون مشكلة في تشغيل وتفعيل برامج التابلت، بسرعة التوجه إلى إخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة لحل المشكلة والتأكد من تفعيل وجاهزية التابلت لاستقبال الامتحانات، من خلال الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية.

وقالت إنه في حالة حدوث أي عطل للتابلت أثناء أداء الامتحان يجب طلب المساعدة من إخصائى التطوير فورًا، وفى حالة استمرار العطل يجب رفع الأمر إلى لجنة الطوارئ بديوان عام الإدارة التعليمية المنعقدة لمتابعة سير عملية الامتحانات لاتخاذ الإجراء المناسب لمصلحة الطالب.

وشددت على ضرورة حضور الطلاب إلى المدارس قبل مواعيد الامتحانات بنصف الساعة للاستعداد للامتحانات، والتأكد من جميع الإجراءات اللازمة لأدائها بشكل آمن وميسر، كما شددت على أنه في حالة حدوث أي عطل طارئ بجهاز «التابلت» خلال الامتحان، يحرر الملاحظون محضرًا بالحالة وأسبابها ضمانًا لحق الطالب.

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وأشارت إلى أنه لن يُضارّ طالب بأى شكل من الأشكال في حالة تعطُّل التابلت عن الدخول على منصة الامتحان لأى سبب، ويمكن أن يتم عقد امتحان الطالب ورقيًا بعد التأكد من تعطُّل جهاز التابلت الخاص به عن تشغيل الامتحان من منصة الامتحان الإلكترونية، أو يتم حساب متوسط الدرجة.

وتم التنبيه على الطلاب بضرورة شحن أجهزة التابلت قبل كل امتحان، والسماح للطلاب باستخدام الكتاب المدرسى، حتى لو كان مدونًا عليه ملاحظات تتعلق بالمنهج، حيث يتم عقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، وسيتم السماح باستخدام الآلات الحاسبة في مادة الرياضيات والمواد المتعلقة بها، والتى تحتاج عمليات حسابية. أما طلاب الصف الأول الثانوى، فتُعقد الامتحانات لهم ورقيًا لحين تدريبهم على استخدام أجهزة التابلت، وواصلت المديريات التعليمية والمدارس طباعة أسئلة الامتحانات وتظريفها، حيث تمت مراجعة الأسئلة التي تم وضعها وفق المواصفات الفنية التي تم تحديدها من قِبَل المركز القومى للامتحانات، كما تم الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب وكشوف المناداة وعدد لجان السير والمراقبين. وشددت الوزارة على السماح للطلاب باستخدام الكتاب المدرسى خلال الامتحانات تطبيقًا لنظام الكتاب المفتوح، وتوزيع الأسئلة على المدارس قبل وقت اللجان بفترة كافية حتى لا يتضرر الطلاب من أي تأخير.

وحذرت الوزارة المدارس والطلاب من أي محاولات لتصوير الأسئلة أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار والإدارة العامة للامتحانات عن تفعيل الرابط الخاص بالتسجيل الإلكترونى لاستمارات التقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة. ويمكن للطالب التسجيل من خلال كود الطالب وكلمة السر، اللذين يحصل عليهما من خلال المدرسة المقيد عليها، عبر الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg

وأهابت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة بمديرى المدارس الثانوية العامة تقديم الإرشاد والدعم الفنى للطلاب لتسجيل الاستمارات الإلكترونية بصورة صحيحة، وبالنسبة للاستمارات الورقية، فمن المقرر أن يقوم الطلاب بكتابتها اعتبارًا من الأحد 2 فبراير المقبل.

وقالت الوزارة إنه لن يُسمح للطلاب بكتابة استمارات ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارات الإلكترونية وطباعتها وتسليمها إلى المدارس للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات. وأعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات خطوات التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، من خلال الدخول على بوابة الثانوية العامة، وإدخال كود الطالب وكلمة السر الخاصة به، اللذين تسلمهما من المدرسة، والضغط على «تسجيل الدخول»، وعلى الطالب البدء في إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وأن يحدد محافظته وقسم الشرطة أو المركز التابع له، وبعد التأكد من إدخال جميع البيانات بدقة يجب على الطالب أن يضغط على أيقونة «حفظ». ومن المقرر أن تُعقد امتحانات الثانوية العامة على دورين، الأول يبدأ اعتبارًا من 7 يونيو المقبل، والثانى اعتبارًا من 15 أغسطس المقبل.