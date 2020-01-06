شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» يُصدر 4 قرارات لإزالة التعديات بمدينتي القاهرة والعلمين الجديدتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، 4 قرارات إزالة للتعديات الواقعة على أراضٍ ووحدات سكنية ومخالفات بالبناء بمدينتى القاهرة والعلمين الجديدتين، بمعدل 3 قرارات للقاهرة الجديدة، وقرار للعلمين الجديدة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز القاهرة الجديدة: «تمثلت التعديات التي صدرت لها قرارات في إزالة التعدى على الوحدات السكنية بإسكان الهناجر، وعددها 20 وحدة سكنية، بمساحة 57 مترًا مربعًا للوحدة، و5 وحدات بإسكان المستقبل (1- 2) بمساحة 63 مترًا مربعًا للوحدة، وكذا إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض مِلْك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة شمال طريق القطامية- العين السخنة، والمتمثلة في وجود تريلات ولوادر وكونتينارات بدون سند وبدون ترخيص، وإزالة مخالفات البناء على قطعة أرض بمنطقة المثلث- حى الدبلوماسيين بالتجمع الخامس، والمتمثلة في إقامة مبنى مكون من (بدروم + أرضى + أول + ثانى + غرف سطح)، وتم تشطيب الواجهات، وجارٍ تعديل الواجهات الأمامية بدون ترخيص».

وأشار المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز العلمين الجديدة: «صدر القرار لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على مساحة من الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل حدود مدينة العلمين الجديدة بالموقع الكائن غرب طريق (C4) بمسافة 1190 مترًا تقريبًا، والمتمثلة في بناء منزلين من البلوك الأبيض، ولهما سقف خشبى وباب وشباك، الأول على مساحة (100 متر مربع)، وبهما سكان، وباقى المساحة زراعة، وذلك بدون سند، وبدون الحصول على تراخيص البناء».

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان على أن يتولى جهازا المدينتين، بمعاونة شرطة التعمير وأقسام الشرطة المختصة، تنفيذ الإزالات.

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إلى ذلك، وقّع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بروتوكول تعاون لتطوير 24 منطقة غير مخططة، بنطاق المحافظة، كمرحلة أولى، بتكلفة 400 مليون جنيه.

وقال «راشد» إن المناطق المستهدف تطويرها تشمل أحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة، وذلك ضمن خطة تم وضعها لتحديد الاحتياجات الضرورية لتلك المناطق.

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق أو «التبليط» بالإنترلوك، ودعمها بأعمدة إنارة حديثة، وإضفاء مظاهر جمالية بالمنطقة لتحسين الصورة البصرية، مؤكدًا الانتهاء من كل الأعمال خلال 12 شهرًا، للبدء في تنفيذ مخططات تطوير بمناطق أخرى في المراحل المقبلة، لافتًا إلى أن المناطق تم تحديدها، بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتشمل: الطالبية والكوم الأخضر بالعمرانية ومدينة الرحمن وكوم بكار والصفا والمروة بحى الهرم ومنطقة حوض الرمل بحى الوراق ومناطق أرض اللواء الجديدة والمساكن و6 أكتوبر وصفط اللبن الجديدة وحوض الذوات وصفط اللبن القديمة وعزبة الأمين بحى بولاق الدكرور ومنطقتى أرض الحداد وإمبابة، والتى تضم البراجيل والصفطاوى والإمام الغزالى وعزبة الخطيب وجامع الصلاح والحفرية بحى شمال.

وأكد «صديق» أن الأعمال تأتى ضمن خطة الدولة لتحسين الحالة العمرانية، وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجى للمدينة، والاشتراطات التخطيطية، بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة، وتطوير منظومة الدفاع المدنى، ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها، لافتًا إلى أن تطوير 24 منطقة بالمحافظة يُعد خطوة أولى، وسوف تتوالى الأعمال خلال الفترة المقبلة لتطوير عدد من المناطق بنطاق مراكز وقرى المحافظة.

من جهة أخرى، وقّع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، و«صديق» اتفاقية تعاون لتطوير منطقتى «وسط المدينة- سندوب جنوب المدينة» بمدينة المنصورة، بتكلفة حوالى 250 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير خلال 12 شهرًا. وقال «صديق»، في تصريحات، أمس: «تشمل الأعمال تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وأعمال رصف الطرق والكهرباء والإنارة، حيث إن هاتين المنطقتين تعانيان مشاكل كبيرة في الصرف الصحى نظرًا لتهالك الشبكات، التي تم إنشاؤها منذ عام 1965».