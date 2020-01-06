شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية العليا»: زواج القاصرات اغتصاب لحق الطفولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله وشعبان إسماعيل، نواب رئيس مجلس الدولة، إن الزواج العرفى للقاصرات هو اغتصاب لحق الطفولة، واعتداء صارخ على كرامة الطفل، ويتعارض مع الدور الحمائى للمرأة، كما أكدت أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة في تبصير المجتمع بوسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر.

وألقت المحكمة بالمسؤولية على وسائل الإعلام، مشيرة إلى ضرورة تعاونها مع رجال الدين للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارها النفسية السلبية على الأطفال، وأوضحت أن مصر سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية. وشددت على حسم جدلية سن الزواج بتأييد موقف المشرع المصرى تحديد سن الزواج بـ18 سنة، بتأصيل فقهى يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقًا للمصلحة المعتبرة واتساقًا مع فقه الواقع.

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وأوضحت المحكمة أن وزارة الأوقاف بادرت بتقديم بلاغ إلى النيابة الإدارية بشأن التحقيق فيما ورد من شكوى ضد فرج مصطفى فرج صقر، إمام وخطيب مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمركز سمنود، لتزويجه ابنة المُبلِّغة، الطفلة «أ. ف. أ» على الطفل «ر. ح. ع»، رغم كونهما قاصرين، وأنه يقوم بتزويج الفتيات الصغيرات اللاتى لم يبلغن السن القانونية عرفيًا، بحجة أن هذا حلال شرعًا، وأنه يقوم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج لحين إتمام الزوجة السن القانونية للزواج، وأن ابنتها حامل في الشهر السابع، وحينما بلغت ابنتها السن القانونية للزواج رفض زوجها إتمام الزواج بصفة رسمية، ورفض إمام المسجد منحها إيصالات الأمانة، قائلًا لها إن الزوج لا يرغب في الزواج.

وأضافت المحكمة أن المشرع كان حريصًا على حظر توثيق عقد زواج لمَن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، في أكثر من نص تشريعى ولائحى.

وأيدت المحكمة موقف المشرع المصرى في تحديد سن الزواج بـ18 سنة، وأنه لا يُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وليس فيه شبهة مخالفة الدستور، بل يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسى للتشريع، وهى مبادئ وسطية مستنيرة، تخاطب الناس في جميع المجتمعات بحسب أعرافها وأوضاعها، ولا ريب أن تحديد هذه السن لا يضر الطفلة الصغيرة توخيًا لتحقيق مصلحة درء المفسدة، فحظر الزواج قبل بلوغ 18 عامًا فيه إدراك لظروف الزمان والمكان، فجاء تحديد هذه السن تقديرًا للمصلحة العامة واتساقًا مع فقه الواقع.