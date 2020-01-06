شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة»: دور الأحزاب حيوي في محاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن دور الأحزاب مهم في محاربة الإرهاب الذي وصفه بـ «ثقافة الإرهاب»، معلنا أنه تقدم بمقترح لمكتب رئيس الجمهورية للحديث عن دور الأحزاب السياسى والثقافى لمنع انتشار الجهل والتطرف والإرهاب.

وأضاف خلال لقائه مع قيادات حزب مستقبل وطن، أمس الأول، الذي عقد تحت عنوان «دور الخطاب الدينى الوسطى في بناء الشخصية» إلى أن الجماعات المتطرفة وضعت الناس في خسارات متفرقة، إما أن تكون مع الدين أو الدنيا ونقلوا خلافهم مع الأنظمة للخلاف مع الوطن ذاته باستخدام سلاح الحكام ضد الدين وضد الوطن، رغم أن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من الدين.

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وتطرق وزير الأوقاف، إلى دور الجماعات المتطرفة في تشويه صورة الدين، بسبب تشددهم، لتفريقهم بين الدين والحكومات، وبالتالى التفريق بين الدين والوطن، إذ إن هذه الجماعات ترى أنها الممثل الحقيقى للدين، وهذا جرم، فمصلحة الأوطان والدين لا يتجزآن، وهو جزء من الحل للأوضاع التي نعيشها.

وأشار جمعة إلى أن الوزارة تواجه التسيب، بشكل حازم، وخطب الجمعة على مدار السنوات الست الماضية يتم التطرق فيها إلى فلسفة العبادة، حيث توضع من خلال رؤية محددة، ويتم وضع تصور للخطبة على مدار السنة، وهناك دراسة علمية لخطبة الجمعة، مؤكدًا أن تشدد البعض تسبب في خوف آخرين من الحديث في الدين، وفى فترات فُهم خطأ أن مواجهة التطرف تقتضى تجفيف منابع التدين، وهذا الأمر خطر على المجتمع لأنه يجعل الأرض خصبة لنشر التطرف.

وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن تجديد الخطاب الدينى، أمر أولته الدولة أهمية كبيرة، لا سيما أن الكلمة من أقوى الأدوات لبناء المجتمع بناءً صحيحًا، مشيدا بجهود وزير الأوقاف في تنوير المجتمع وجهوده في تجديد الخطاب الدينى.

وأوضح النائب عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن وزير الأوقاف له جهود عديدة في مجالات تجديد الخطاب الدينى، مشيرًا إلى أن هناك قواعد علمية متفق عليها، وهى وأن كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول، والدين بحر لا ساحل له، وعظمة الأديان تكمن في إمكانية التجديد والاستجابة لطلبات العباد في كل وقت وزمان، مؤكدًا أن التجديد قضية ملحة وواجب على كل العلماء التصدى لها.